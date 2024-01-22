الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: صناعة الألعاب الإلكترونية بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري

النائبة هبة شار وبيم
النائبة هبة شار وبيم

اعتبرت النائبة هبة شار وبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة الألعاب الإلكترونية بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري، إلا أنه يتم السير بخطوات بطيئة فيها، محذرة من وجود ألعاب لها أجندات سياسية، حيث تم تشويه حرب الخليج علي سبيل المثال سياسيا وايديولوجيا ويلعب بها أبنائنا، مما يستوجب في المقابل أن يكون لدينا بدائل بألعاب تنقل صحة ما يحدث في الحقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

 أهمية حث العقول المصرية للإبداع في هذا المجال الابتكاري

وشددت البرلمانية علي أهمية حث العقول المصرية التي غادرت للإبداع في هذا المجال الابتكاري، بقولها: ربما ليس لدينا موارد ضخمة في هذا الصدد لكن لدينا العقول.

ومن جانبه قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ملف الألعاب الإلكترونية لم يعد مجرد رفاهية، موضحا أن هناك دراسة تؤكد أن 60 % من المصريين يستخدمون هذه  الألعاب الإلكترونية، ومن 10 الى 15 % من المصريين يدمن هذه الألعاب.

يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهوبين وتعزز من مهارات الإبداع

و أضاف النائب محمد عزمي " أرى أن المشكلة في مصر في الإبداع، فالتدريبات والمنح التي يتم تقديمها للشباب تتعلق بالشق التكنولوجي، ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهوبين وتعزز من مهارات الإبداع من خلال منصات مختلفة".

و قال " عزمي":" الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة  وإنما أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتكريس الأفكار والثقافات  ،  موضحا أنه يمكن استخدامها  كحائط صد منيع ضد تشويه الهوية وتدميرها.

وأكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة متكاملة، نستطيع إن نطلق عليها صناعة كثيفة العمالة، مشددا على ضرورة  دعم هذه الصناعة والذى يأتي  بالتكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص عمل متعددة في مجالات كالبرمجة،التصميم الفني،التأليف الموسيقي،والكتابة السردية.

وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ’أثناء  مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة  "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها "يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تكون وسيلة فعّالة للتعليم والتوعية، حيث تقدم طرقًا تفاعلية وممتعة للتعلم.

وأوضح " مصطفى" في 2018  أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق "مبادرة أفريقيا لابداع الألعاب الإلكترونية" ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذة المبادرة مرة واحدة فقط، ومن 2013 معهد تكنولوجيا المعلومات تنظم فعاليات الملتقى المصري لمطوري الألعاب الإلكترونية، ووصلت هذا العام لتنظيم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023.

وتسائل "مصطفى": عن مخرجات هذة المبادرات والملتقيات، مؤكدا على أن مصريعمل فيها  استوديوهات ألعاب تطور ألعاب سعودية وإماراتية.

صناعة الالعاب الالكترونية منجم ذهب أجندات سياسية مجلس الشيوخ العقول المصرية

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