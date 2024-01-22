"الشيوخ" يحيل التقرير المشترك للألعاب الإلكترونية للحكومة

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق الي الحكومة لاتخاذ وتنفيذ ما جاء به من توصيات.

وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في رده على ما جاء من ملاحظات النواب، عن نمو صادرات التعهيد في عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار مقارنة 2.4 مليار جنيه بعام 2022، بنسبة نمو 54%.

نمو الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار

وأشار "طلعت" إلى نمو الصادرات الرقمية في عام 2023 إلى 6.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة نمو 26.5%.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن زيادة قدرة مصر في التعهيد لم يتأتى لولا تسارع وتيرة الحراك التدريبي الذي بدأته وزارة الاتصالات، حيث بدأت الرؤية ببرامج تدريبية لكافة أطياف المجتمع والأعمار والتخصصات والخلفيات العلمية، والطلاب وخرجي التخصصات غير العلمية، وكذا التكنولوجية بالغة التعقيد.

ونوه عمرو طلعت، بإقامة أول جامعة من نوعها في إفريقيا "مصر المعلوماتية" والتي تضم 4 كليات فرعية، منها "الفنون الرقمية" والتي تعد شباب علي إنشاء وبناء الألعاب الرقمية علي نحو متخصص لينتج ألعاب إلكترونية تستطيع المنافسة في السوق العالمي، لاسيما وأن صناعة الألعاب تتسم بالتنافسية الشديدة مما يتوجب إعداد كوادر مؤهلة، ويتم العمل مع 3 جامعات دولية مرموقة.

وأشار "طلعت" أيضا إلى مبادرة أجيال مصر الرقمية لإعداد أجيال من متخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.