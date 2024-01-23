الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء نص برقية التهنئة: “فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، يجسد الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام، قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها، ويتزامن عيد الشرطة مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير”.

وتابع رئيس مجلس النواب: "بمناسبة هذا اليوم المجيد، يسعدني باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم لفخامتكم، وللشعب المصري العظيم بخالص التهنئة، داعيًا المولى عز وجل، أن يعيد تلك المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويبارك جهود المخلصين، الذين يحملون مشاعل البناء والتنمية على أرض مصر الغالية".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقيه التهنئة، بالدعاء: "حفظ الله مصر وشعبها، من كل مكروه وسوء".

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