الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ13 لثورة يناير

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

بعث الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها سيادته وتشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ وذلك من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها، كما توجه بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير

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