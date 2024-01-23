"خلف الله" يهنئ الداخلية بعيد الشرطة الـ72: "جسّدت ملحمة وطنية مُشرفة"

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عضو حزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بعيد الشرطة الـ 72، مؤكدًا أن الشرطة المصرية، ستظل تجسد ملحمة وطنية أبطالها ضباطها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأكد خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن عيد الشرطة الذي يوافق تاريخ 25 يناير 1952 سطرت فيه الداخلية أروع الأمثلة، وأكدت أنها ستظل نموذجا يحتذى به في حب الأوطان والحفاظ على شرف وكرامة المواطن مهما كان ثمن التضحية من أجل الوطن وكرامته.

وثمّن خلف الله مجهودات قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وكافة قطاعات وزارة الداخلية، الذين يقومون بالضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل الجاد باستخدام الأساليب الحديثة والتدريب العالي لضباطه، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، التي كان لها بالغ الأثر في الحالة الأمنية التي تعيشها مصر حاليًا.

وأضاف خلف الله بأن الشعب المصري يقدر ويجٌل تضحيات رجال الشرطة البواسل علي مر التاريخ والتي ترجمتها جهود الابطال في اقرار رسالة الأمن السامية للدفاع عن مصر، وكذلك جهودهم في مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب.

وتقدم بالشكر والعرفان لدماء أبطال الشرطة البواسل الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة.

وجاء في نص برقية التهنئة: تمر الأمم والشعوب خلال مسيرتها بأحداث تاريخية تتجلى فيها معاني الوطنية والتضحية، ولقد كانت موقعة تصدي رجال الشرطة الأبطال يوم الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ مثالًا للتضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه العظيم؛ فاستحق أن يخلد هذا اليوم في سجلات الوطنية المصرية عيدًا وطنيًا للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري.