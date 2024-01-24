زين الدين: كلمة الرئيس فى احتفال عيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للمواطنين

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى عيد الشرطة حملت العديد من الرسائل بشأن تطورات كل الأوضاع، لا سيما على الصعيد الخارجي.

وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس حرص على طمأنة المواطنين فيما يتعلق بالمستجدات وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات على كل المستويات.

وقال زين الدين: "بفضل حالة الترابط التي يشهدها الوطن بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستظل مصر قادرة على تجاوز كل الصعوبات، خصوصًا ما يتعلق بالملف الاقتصادي".

وأوضح أن مصر نجحت في تجاوز العديد من الأزمات والتحديات على مر التاريخ، قائلًا: "ونحن في هذه المرحلة قادرون على استكمال المسيرة في ضوء استراتيجيات وطنية في كل المجالات".

وشدد على أهمية دعوة الرئيس فيما يتعلق بإجراء حوار اقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر العديد من القطاعات على خلفية زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشاد محمد زين الدين بموقف مصر الواضح والحاسم بشأن القضية الفلسطينية، وإعلان مواصلة تقديم الدعم اللازم لها، وكذلك رفض محاولات إسرائيل التقليل من هذا الدور والادعاءات الكاذبة بشأن إغلاق معبر رفح.

“دفاع النواب”: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة

فيما تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة، وقيادات وزارة الداخلية ضباط وأفراد وكل القطاعات المختلفة، بمناسبة عيد الشرطة الـ72، مؤكدًا أن الشرطة المصرية تعيش أزهى عصور التقدم والتطور، وتعيش صحوة أمنية غير مسبوقة برهنت عليها نتائج الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الداخلية لتأمين البلاد على كل المحاور الأمنية والجنائية والتنموية.

وتقدم وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بتحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة عيون مصر الساهرة الذين يصلون الليل بالنهار من أجل حماية الوطن، وأن التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة التاريخي الوطني المشرف على مر العصور في التصدي للإرهاب وكيف استقبلوا رصاصات الإرهاب الغادر في صدورهم لحماية المصريين وتأمين الجبهة الداخلية، وكانت إرادتهم هي الصخرة التي تحطم عليها الإرهاب والمجرمون.

وبيّن إبراهيم المصري أن كل ما تحقق من إنجازات يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الوطنية التي أقرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستحداث أحدث النظم الإدارية والقتالية والتدريبية التي مكنت الشرطة من أن تحلق عاليًا لحماية الجبهة الداخلية.