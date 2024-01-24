25 يناير.. موعد إجازة عيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات عيد الشرطة المصرية في جميع المحافظات، ويكثر التساؤل عن موعد اجازة عيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية عبر جوجل، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ميعاد إجازة 25 يناير 2024، فهي إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وفي وحدات الإدارة المحلية، وبشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص.

25 يناير.. موعد اجازة عيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية

وتستعرض "الدستور " في هذه السطور القادمة موعد اجازة 25 يناير، وعيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية.

وصرح مجلس الوزراء، خلال بيان اليوم، أن ميعاد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، سيحل يوم الخميس القادم الموافق التاريخ ذاته، وذلك يكون بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة.

الإجازات الرسمية 2024

وبعد إجازة 25 يناير 2024، وتأتي الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2024 على النحو التالي:

الأربعاء 10 إبريل- الجمعة 12 إبريل: عيد الفطر المبارك

الخميس 25 ابريل: عيد تحرير سيناء (25 إبريل 1982).

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال

الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم

الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو: عيد الأضحى المبارك

الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الاثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973

25 يناير إجازة بقرار من الحكومة

ونص قرار الحكومة بشأن إجازة 25 يناير، أن يوم الخميس الموافق 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

إجازة 25 يناير رسمية للقطاع الخاص

إجازة 25 يناير طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، والمنشور بالجريدة الرسمية، نص على أن ستشمل الإجازة شركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص، وبهذا النص سيكون الجدل محسوم وذلك بشأن موقف العاملين في القطاع الخاص من إجازة 25 يناير.