الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟.. وما هى الإجازات الرسمية فى 2024؟

اجازة رسمية
اجازة رسمية

يتساءل العديد من المواطنين عن هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟ حيث زاد البحث خلال الساعات الماضية عن هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟ فى هذا السياق تجيب "الدستور" على السؤال المتداول فى هذا الشأن وتعلن إذا كان الخميس 25 يناير إجازة رسمية.

الخميس 25 يناير إجازة رسمية

بحيب ما تم إعلانه رسميًا فقد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن يوم الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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وقالت وزارة العمل فى بيان صحفى لها عن ذلك الأمر: “وذلك فى ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024، والذى نص على أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة”.

 

الاجازات الرسمية 2024

 

- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة:

الخميس 13 رجب 

25 يناير 2024 

 

- عيد تحرير طابا:

الثلاثاء 9 رمضان 

19 مارس 2024 

 

- عيد الفطر المبارك: 

الأربعاء غرة شوال 

10 أبريل 2024 

 

- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال 

25 أبريل 2024 

 

- عيد العمال: 

الأربعاء 22 شوال 

1 مايو 2024 

 

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال 

6 مايو 2024 

 

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة 

15 يونيه 2024 

 

- عيد الأضحى المبارك: 

الأحد 10 ذو الحجة 

16 يونيه 2024

 

- عيد الجلاء 1956: 

الثلاثاء 12 ذو الحجة 

18 يونيه 2024 

 

- ثورة 30 يونيه 2013: 

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024 

 

- الإثنين 8 يوليو:

بمناسبة رأس السنة الهجرية

 

- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

 

- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

 

- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

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