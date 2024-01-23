التصريح بدفن جثة شخص توفى في حادث تصادم بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول مصرع شخص واصابة 4 فى حادث تصادم اعلى كوبرى الجلاتمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت التحريات حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلى كوبرى الجلاتمة بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وموتوسيكلين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.