الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص توفى في حادث تصادم بمنشأة القناطر

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول مصرع شخص واصابة 4 فى حادث تصادم اعلى كوبرى الجلاتمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت التحريات حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلى كوبرى الجلاتمة بدائرة المركز.

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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالصف

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عقب مصرع شخص وإصابة 4.. المرور تزيل آثار حادث تصادم فى منشأة القناطر

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وموتوسيكلين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جثة شخص حادث تصادم منشأة القناطر كوبري الجلاتمة دفن جثة شخص النيابة العامة

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