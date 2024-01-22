إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالصف

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في حادث تصادم أتوبيس وسيارتي ميكروباص وملاكي أعلى الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبري بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية، عن اصطدام أتوبيس وسيارتي ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 14 شخصا وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبري بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.