إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة بأنحاء الجسد صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الأوسطى اتجاه كارتة أنشاص الرمل.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث بالطريق الوسطى اتجاه كارته انشاص الرمل، نطاق مركز بلبيس وأسفر الحادث عن إصابة 8أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الزاومل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.