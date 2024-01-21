الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 فى حادث مروع على كوبرى الساحل

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد جراء حادث تصادم مركبتي توك توك على  كوبري الساحل.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود إشارة من معهد ناصر باستقبال 4 مصابين بينهم طفلان بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم مركبتي توك توك على كوبري الساحل تجاه ميدان التحرير أثناء مرور إحدهما بالسير عكس الاتجاه، وتم نقل المصابين إلى مستشفي معهد ناصر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة، ورفع أوناش المرور آثار الحادث.

أوناش المرور حادث تصادم كوبري الساحل ميدان التحرير المصابين معهد ناصر

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