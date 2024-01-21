بالأسماء.. إصابة 9 بينهم أشقاء في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وعلى الفور تم إعلان الطوارئ في الاستقبال للتعامل مع الحالات وتقديم الرعاية الصحيه واسعافهم.

وأكد مصدر طبي أن كافة المصابين في حادث الطريق الإقليمي حالتهم مستقرة عدا حالة واحدة يجرى التعامل معها من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، وجميع الحالات المتبقية مستقرة ويخضعوا للأشعة والفحوصات اللازمة عن طريق أطباء العظام والطوارئ تحت إشراف الدكتور وليد الشريف مدير مستشفى الباجور.

وأكد المصدر خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن الـ9 مصابين المتواجدين في مستشفى الباجور التخصصي جميعهم من مركز أشمون وأكبر عمر فيهم 20 عاما.

وأوضح المصدر أن المصابين هم محمد شهدي حلمي 17 عاما سمادون، منتصر عصام مساعد 17 عاما عزبة كرم، محمد شهدي حلمي 13 سنة سمادون، حلمي شهدي حلمي 18 عاما سمادون، أحمد حاتم محمد، 16 عاما عزبة كرم، محمد ربيع محمد 20 عاما عزبة كرم، شهد ربيع محمد 16 عاما عزبة كرم، عبد الرحمن محمد علي 16 عاما أشمون، أسماء طارق محمد أشمون 15 عاما.