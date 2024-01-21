الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح موقف أشمون النموذجي الجديد

افتتاح موقف أشمون
افتتاح موقف أشمون الحضاري

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم الأحد، موقف أشمون النموذجي الجديد المقام على مساحة (12) ألف م2، بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه بسعة 300 سيارة، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والعقيد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف،  والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والسعى نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.


وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للموقف، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية للحد من الازدحام وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة بنطاق المراكز والمدن.


وخلال تفقده، تابع محافظ المنوفية آلية سير العمل داخل الموقف مؤكدًا ضرورة  تشغيل جميع خطوط المواقف العشوائية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمرور ومشروع المواقف لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة أشمون، موجها بتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري وما تم تنفيذه من تطوير شامل، كما أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع عدد من السائقين استمع فيه إلى متطلباتهم ومقترحاتهم  للعمل على تلبيتها موجهين الشكر إلى محافظ المنوفية على جهوده الملموسة ودعمه الدائم لهم وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة. 


من جانبها، أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية تم العمل على قدم وساق للانتهاء من الموقف النموذجى وفق المخطط الزمنى المحدد، مشيرة إلى أن الموقف يضم 237 باكية و4 ورش للصيانة، و18 محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبنى إداري ) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة ومقاعد إنتظار إستراحة للمواطنين ويتميز الموقف بوجود 4 مداخل ومخارج لسهولة الحركة المرورية، وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم  نقل عدد من خطوط المواقف العشوائية إلي مجمع المواقف الجديد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وجار العمل لنقل باقى الخطوط العشوائية  للارتقاء بمستوى  الخدمات.


وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية تلك المواقف الحضارية والتي ستساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة، فضلا عن  القضاء على المواقف العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة تماشيًا مع  أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية العقيد محمد عدلي موقف أشمون النموذجى حوار مع السائقين

مواد متعلقة

ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد عددًا من لجان امتحانات الإعدادية بمدرسة المساعى المشكورة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال المشروعات الجديدة بمركزى أشمون والباجور

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة