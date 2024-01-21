بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح موقف أشمون النموذجي الجديد

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم الأحد، موقف أشمون النموذجي الجديد المقام على مساحة (12) ألف م2، بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه بسعة 300 سيارة، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والعقيد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والسعى نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.



وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للموقف، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية للحد من الازدحام وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة بنطاق المراكز والمدن.



وخلال تفقده، تابع محافظ المنوفية آلية سير العمل داخل الموقف مؤكدًا ضرورة تشغيل جميع خطوط المواقف العشوائية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمرور ومشروع المواقف لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة أشمون، موجها بتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري وما تم تنفيذه من تطوير شامل، كما أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع عدد من السائقين استمع فيه إلى متطلباتهم ومقترحاتهم للعمل على تلبيتها موجهين الشكر إلى محافظ المنوفية على جهوده الملموسة ودعمه الدائم لهم وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة.



من جانبها، أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية تم العمل على قدم وساق للانتهاء من الموقف النموذجى وفق المخطط الزمنى المحدد، مشيرة إلى أن الموقف يضم 237 باكية و4 ورش للصيانة، و18 محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبنى إداري ) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة ومقاعد إنتظار إستراحة للمواطنين ويتميز الموقف بوجود 4 مداخل ومخارج لسهولة الحركة المرورية، وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم نقل عدد من خطوط المواقف العشوائية إلي مجمع المواقف الجديد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وجار العمل لنقل باقى الخطوط العشوائية للارتقاء بمستوى الخدمات.



وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية تلك المواقف الحضارية والتي ستساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة، فضلا عن القضاء على المواقف العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.