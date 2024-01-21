محافظ المنوفية يتفقد أعمال المشروعات الجديدة بمركزي أشمون والباجور

يزور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي الباجور وأشمون للوقوف على حجم الأعمال والاطمئنان على المخططات السابقة لها وذلك في إطار خطط الدولة للتنمية في القرى والمدن.

ويتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التطوير في شوارع مدينة الباجور والتي تقام في شارعي الجيش وبورسعيد، والتي يتخطى حجم الاستثمارات فيها 58 مليون جنيه، لإضفاء مظهر حضاري على المدينة.

ومن المتوقع زيارة محافظ المنوفية لقريتي جروان وكفر شبرا زانجي، للوقوف على أعمال إنشاء مدرستين الأولى ثانوية بقرية جروان، والثانية إبتدائية في كفر شبرا زانجي بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

كما يتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون بعض المشروعات التنموية والخدمية في مركز أشمون،وخاصة بعد بدء التشغيل الفعلي لموقف أشمون النموذجي الذي يحقق طفرة في السيولة المرورية بالمدينة ويقضي كافة المواقف العشوائية داخل مدينة أشمون.

محافظ المنوفية: المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير

وفي وقت سابق أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وفى هذا الشأن، تابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بطريق العراقية من كوبري سلامة حتى مدرسة شهداء 6 أكتوبر بطول 1500م، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا أعمال الرصف والتطوير بطريق تتا منشأة سلطان بمركز ومدينة منوف وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة.

فيما تم متابعة أعمال تسوية منطقة متفرعات ترعة البهجى، وكذا رفع مطابق الصرف الصحي بمنطقة الارض الطيبة بمركز ومدينة بركة السبع تمهيدا لبدء أعمال الرصف، فضلًا عن متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع السوق النموذجي بطول 100 متر بمدينة سرس الليان تنفيذ مديرية الطرق، وكذا أعمال فرد طبقة السن بشارع بورسعيد بمركز ومدينة الباحور تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.