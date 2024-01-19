محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف وتطوير "ممشى مليج"

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وفى هذا الشأن، تابع محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بطريق العراقية من كوبري سلامة حتى مدرسة شهداء 6 أكتوبر بطول 1500م، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا أعمال الرصف والتطوير بطريق تتا منشأة سلطان بمركز ومدينة منوف وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة.

تسوية منطقة متفرعات ترعة البهجي

فيما تم متابعة أعمال تسوية منطقة متفرعات ترعة البهجي، وكذا رفع مطابق الصرف الصحي بمنطقة الأرض الطيبة بمركز ومدينة بركة السبع تمهيدا لبدء أعمال الرصف، فضلًا عن متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع السوق النموذجي بطول 100 متر بمدينة سرس الليان تنفيذ مديرية الطرق، وكذا أعمال فرد طبقة السن بشارع بورسعيد بمركز ومدينة الباحور تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.

وفي مدينة شبين الكوم، تم متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بممشى مليج الجديد والمقام علي مساحة 5000م2 للإرتقاء بالمظهر الجمالي يخدم الأهالي وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والعامة وخلق متنفس جديد بهدف إعادة الرونق الحضارى.

هذا وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باستمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع لتذليل العقبات وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين.