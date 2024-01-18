الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق طبى بجامعة المنوفية يستخرج سلسلة مسامير وملاعق شاى من معدة مريض

المستخرج من معدة
المستخرج من معدة المريض

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية من استخراج سلسلة ومعالق شاي ومسامير من أمعاء مريض بالمنظار الجراحي، وذلك عقب حجزه في المستشفى، ودخوله العمليات لإنقاذ حياته.

وكشف أحد أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية تفاصيل الواقعة، أن العملية تمت بعد تحويل المريض من مستشفى للصحة النفسية، ودخوله الرعاية المركزة لإنقاذ حياته، وبعد استخراج الحالة حدد أطباء القسم عملية بالمنظار لاستخراج ما في الأمعاء.

وأجرى أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بقسم أمراض الباطنة العملية لمريض 45 عاما يعاني من قيء مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن، وبعمل منظار على المعدة تبين وجود أجسام غريبة بالمعدة، معالق شاى صغيرة وانسيال وعدد من المسامير العادية ومسامير بورمة وفردة موس حلاقة.

وتم تحويل المريض إلى قسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنوفية وتم استخراج كل هذه الأجسام الغريبة من المعدة بمشاركة أطباء قسم الجراحة الأستاذ الدكتور محمود عبداللطيف رئيس وحدة المناظير، والدكتور أيمن حسن، وإشراف الأستاذ الدكتور أيمن عمر رئيس قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية ومتابعة الدكتور محمد النعماني رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنوفية. 

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد نظمت جامعة المنوفية العديد من القوافل الطبية والزراعية المتكاملة تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث زارت القوافل قرية زنارة بمركز تلا وقرية كفر منصور بمركز أشمون والإدارة الزراعية بشبين الكوم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنوفية ومبادرة حياة كريمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن قوافل الجامعة تهدف إلي وصول الخدمات الصحية بجميع تخصصاتها إلى مستحقيها في القري الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني والمعرفي من خلال الندوات الإرشادية والتوعوية والتدريبية التي تقدمها قوافل الجامعة الزراعية لمواطنيها لتشجيع المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها لما تمثله تلك المشروعات الصغيرة كطوق نجاة للأسرة المصرية، كي تحيا حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إطلاق الجامعة للقوافل التنموية يعد جزءا من دورها في خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات المقدمة له.  

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم خلال قافلتين طبيتين توقيع الكشف علي نحو ٤٨٣ مريضا منهم ١٠٩أطفال، ٤٠صدر، و٨٧ باطنة، و٦٥رمد، ٨٢جلدية، و٧٦أنف واذن، و٢٤ تحليل فيروس بي، كما تم صرف العلاج مجانًا لجميع المرضى.

محافظة المنوفية مريض استخراج مسامير وملاعق شاي جراحة بالمنظار مستشفى جامعة المنوفية

مواد متعلقة

جامعة المنوفية توقع الكشف الطبى على 483 مواطنًا بالقرى الأكثر احتياجًا

محافظ المنوفية: انتظام سير العملية الامتحانية بكل الإدارات

"تعليم المنوفية" تعلن عن ضوابط امتحان الشهادة الإعدادية 2024

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

ضريبة العدوان.. انقسامات سياسية وتمرد عسكرى وانهيار اقتصادى فى دولة الاحتلال

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

سعر الجرام عيار 24| أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس