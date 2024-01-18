فريق طبى بجامعة المنوفية يستخرج سلسلة مسامير وملاعق شاى من معدة مريض

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية من استخراج سلسلة ومعالق شاي ومسامير من أمعاء مريض بالمنظار الجراحي، وذلك عقب حجزه في المستشفى، ودخوله العمليات لإنقاذ حياته.

وكشف أحد أعضاء الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية تفاصيل الواقعة، أن العملية تمت بعد تحويل المريض من مستشفى للصحة النفسية، ودخوله الرعاية المركزة لإنقاذ حياته، وبعد استخراج الحالة حدد أطباء القسم عملية بالمنظار لاستخراج ما في الأمعاء.

وأجرى أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بقسم أمراض الباطنة العملية لمريض 45 عاما يعاني من قيء مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن، وبعمل منظار على المعدة تبين وجود أجسام غريبة بالمعدة، معالق شاى صغيرة وانسيال وعدد من المسامير العادية ومسامير بورمة وفردة موس حلاقة.

وتم تحويل المريض إلى قسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنوفية وتم استخراج كل هذه الأجسام الغريبة من المعدة بمشاركة أطباء قسم الجراحة الأستاذ الدكتور محمود عبداللطيف رئيس وحدة المناظير، والدكتور أيمن حسن، وإشراف الأستاذ الدكتور أيمن عمر رئيس قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية ومتابعة الدكتور محمد النعماني رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنوفية.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد نظمت جامعة المنوفية العديد من القوافل الطبية والزراعية المتكاملة تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث زارت القوافل قرية زنارة بمركز تلا وقرية كفر منصور بمركز أشمون والإدارة الزراعية بشبين الكوم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنوفية ومبادرة حياة كريمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن قوافل الجامعة تهدف إلي وصول الخدمات الصحية بجميع تخصصاتها إلى مستحقيها في القري الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني والمعرفي من خلال الندوات الإرشادية والتوعوية والتدريبية التي تقدمها قوافل الجامعة الزراعية لمواطنيها لتشجيع المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها لما تمثله تلك المشروعات الصغيرة كطوق نجاة للأسرة المصرية، كي تحيا حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إطلاق الجامعة للقوافل التنموية يعد جزءا من دورها في خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات المقدمة له.

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم خلال قافلتين طبيتين توقيع الكشف علي نحو ٤٨٣ مريضا منهم ١٠٩أطفال، ٤٠صدر، و٨٧ باطنة، و٦٥رمد، ٨٢جلدية، و٧٦أنف واذن، و٢٤ تحليل فيروس بي، كما تم صرف العلاج مجانًا لجميع المرضى.