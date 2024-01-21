الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في محافظة المنوفية.

نتائج التحريات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركزوبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الآثار محافظة المنوفية منزل وزير الداخلية التنقيب غير المشروع

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