ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في محافظة المنوفية.

نتائج التحريات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركزوبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.