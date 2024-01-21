عقب مصرع شخص وإصابة 4.. المرور تزيل آثار حادث تصادم فى منشأة القناطر

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار حادث تصادم دراجتين ناريتين وسيارة نقل أعلى كوبرى الجلاتمة بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

البداية عندما وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى كوبرى الجلاتمة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وموتوسيكلين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.