مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالأقصر

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية على الطريق الزراعى بالمدامود شمال الأقصر.

وتم على الفور نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة والمصاب لمستشفى الكرنك الدولي لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بالمدامود شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع "أحمد. ر"، وإصابة "إسلام. س" بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد.

وتم على الفور نقل جثمان المتوفي للمشرحة والمصاب لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.