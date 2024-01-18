الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

حادث تصادم بين سيارتين
حادث تصادم بين سيارتين

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع جامبو، أسفل كوبرى الثالثة بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية.

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أسفل كوبرى الثالثة بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين مكروباص مع جامبو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات مختلفة.

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل 4 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات والمواطنين.

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