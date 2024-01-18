وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 12 لسنة 2024، بشأن السماح لـ21 مواطنا بـالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء قرار الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمود محمد أحمد محمد عبدالشافي- وآخرهم عبدالله إيهاب السيد نور الدين، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.