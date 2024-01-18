الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على القرض الياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023.

جاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.