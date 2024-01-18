الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على القرض الياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023.

جاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة»، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

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