التفاصيل الكاملة لمصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شابان مصرعها في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

واتشحت قرية هيت التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بالسواد حزنًا على وداع اثتين من شبابها، وسط حالة من الدهشة لحكم القدر الذي جمع الأصدقاء في الحياة والموت.



وقال أحد أفراد أسرة الشابين المتوفيين لـ"الدستور"، إن الأول يدعى "خيري إبراهيم خيري عبدالشافي" 17 عامًا، طالب في الصف الأول الصناعي، وكان وشقيقه يعملان للإنفاق على الأسرة بعد وفاة والده، وتوفي بعد الحادث وسط محاولات من مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، متأثرًا بإصابته بنزيف الكبد والكلى.

أما عن المتوفي الثاني ويدعى "ضياء محمد فتحي عامر"، حاصل على دبلوم فني صناعي ويبلغ من العمر 19 عامًا، وتوفي في الحال فور الحادث/ وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي وأنهت أسرته كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.



وأوضح أحد زملاء الفقيدين أنهما ذهبا كعادتهما للعمل في المزارع وبعد نزولهما من السيارة حاولا أن يمرا من الطريق إلى الجانب الأخر من الطريق السريع وفي أثناء تلك المحاولة صدمتهما سيارة مسرعة أودت بحياتهما.

وكان قد شيع المئات من أبناء قرية هيت التابعة لمركز منوف والقرى المجاورة جنازيتي شهيدي لقمة العيش من أبناء القرية اللذين توفيا أثناء ذهابهما مع مجموعة أخرى من شباب القرية بنفس العمر تقريبا وذلك للعمل بأحدى المزارع على الطريق الصحراوي وسط حزن وجع في نفوس أسرهم وكل من يعرفهم وتعامل معهما، فكانت صدمة مفجعه لرحيلهم في حادث سويًا.