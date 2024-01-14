"مياه المنوفية" تنتهى من تركيب 34 ألف عداد مسبق الدفع

كشف محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، مؤكدًا إنفاق 620 مليون جنيه إحلالًا وتجديدًا ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الممولة بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار.



وقال“ نجيب ”إن الشركة انتهت من تركيب 34554 ألف عداد مسبق الدفع، وبيع 56 ألف قطعة موفرة للمياه، وتنفيذ 45 ألف وصلة منزلية بقرى حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، وحصول 8 محطات على شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي وشهادة سلامة ومأمونية المياه.



وأشار رئيس مياه شرب المنوفية إلى تخفيض تكلفة المتر المكعب في محطات مياه فرع الشهداء بقيمة 8 ملايين جنيه، وتدريب6647 من العاملين بالشركة، وتجديد الاعتماد لشهادة الجودة وشهادة اعتماد المجلس الوطني لمركز تدريب مياه المنوفية.



وأردف رئيس شركة مياه المنوفية بأنه تم تفعيل تطبيق لربط 3 قطاعات مشتركة بين القطاع المالي، إدارة التشغيل للغير، القطاع التجاري خاص بمقايسات وتفعيل العملاء للتشغيل لدى الغيرتنفيذ 917 نشاطًا توعويًا لـ 256442 مستفيدًا حول خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح رئيس الشركة أن الخط الساخن بمياه المنوفية نجح في الرد على 70 ألف شكوى خلال عام 2023، والحصول على المركز الثاني فردي كلور بمسابقة السلامة والصحة المهنية 2023.