الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لدعم التعاون في القطاعات الخدمية والتنموية

محافظ المنوفية ورئيس
محافظ المنوفية ورئيس الجامعة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل آليات التعاون الدائم والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون الوثيق والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات والهيئات، ولاسيما جامعة المنوفية العريقة لدورها الرائد والحيوي وشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم، فضلًا عن سعيها الدؤوب فى تحقيق تنمية مجتمعية على أرض المحافظة، لافتًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر الطبية والعلمية التي تتمتع بها لتقديم خدمات متميزة لمواطني المحافظة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة الجامعة المستقبلية نحو التوسع فى إقامة العديد من المشروعات الإستراتيجية الهامة كالمشروعات الجامعية والطبية وفي مقدمتها إنشاء المدينة الطبية والمجمع الطبي المتكامل، وتطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص، معهد الأورام بجامعة المنوفية، وقدم رئيس الجامعة الشكر للمحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، الأمر الذى يؤكد على أن جامعة المنوفية ستشهد انطلاقة جديدة فى تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

وعلى صعيد آخر، كان قد تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعمال تطوير الموقع العام ومنشآته بالمجمع النظري للكليات، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.  

وتابع "القاصد" سير العمل وما تم إنجازه من أعمال، موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الموقع العام للمجمع النظرى الذي يضم كليات العلوم والآداب والإعلام والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما تابع رئيس الجامعة ماتم إنجازه من أعمال لاستكمال خزان مياه شبكة  إطفاء الحريق بالمجمع النظرى للكليات بسعة ١٥٠ متر مكعب من المياة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات به.

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