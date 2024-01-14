الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة قضية رشوة بوحدة محلية فى المنوفية للنيابة

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة توافر بها شبهة جريمة الرشوة، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز السادات.
تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة توافر أركان جريمة رشوة من خلال قيام موظفين عموميين أحدهما بالوحدة المحلية بكفر داوود، والآخر بالوحدة المحلية بقرية الأخماس بتقاضي مبلغ مالي بدون وجه حق من مواطنة من ناحية الطرانة نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لقيامها بأعمال شدة خشبية للدور الأرضي وصب غرفتين أو أكثر بالمخالفة للقانون بمنطقة الجزار بزمام قرية الطرانة التابعة لمركز السادات مستغلين صفتهما الوظيفية بما يخل بكرامة الوظيفة والحيدة والشفافية.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كل أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن  يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكافحة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام. 

محافظ المنوفية واقعة فساد إحالة للنيابة العامة إستقرار منظومة العمل التأكد من أخذ رشوة

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