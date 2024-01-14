الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامن المنوفية: توزيع لحوم مجانا بـ4 كنائس في محافظة المنوفية

توزيع لحوم بالكنائس
توزيع لحوم بالكنائس

واصلت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية  توزيع اللحوم على الكنائس بمناسبة العام الميلادي 2024 في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدعم الطوائف الدينية المختلفة خلال هذه الفترة المباركة.

حيث تم توزيع ألف كيلوجرام من اللحوم على 500 مستفيد بكنيسة مار جرجس بقرية طاليا مركز اشمون، وكنيسة مار جرجس بقرية كفر النصارى مركز الباجور، وكنيسة مار جرجس بقرية زواية الناعورة مركز الشهداء، وكنيسة الملاك ميخائيل بالعراقية مركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وأشاد المستفيدون من التوزيع بالجهود المبذولة من محافظة المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

محافظة المنوفية جمعية الأورمان توزيع لحوم على أربع كنائس مدرية التضامن الاجتماعى مدير عام جمعية الأورمان المجتمع

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