"صحة المنوفية": "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 3 ملايين خدمة مجانية

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تقديم 3 ملايين خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى الخميس 11 يناير، في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

حيث قدمت خدمة المبادرات الرئاسية لمليوني مواطن تمثلت في 564 ألف خدمة منذ انطلاقها ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة للتوعية والفحص للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

يذكر أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد 650 ألف مواطن، حيث تم فحص 72 ألف من المسنين.

وقدمت 43 ألف خدمة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، كما قامت الحملة بالفحص الطبي لـ 400 ألف من تلاميذ المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والتقزم والأنيميا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن الحملة منذ انطلاقها قامت بفحص 34 ألف سيدة حامل ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وقياس السمع لعدد 43 ألف طفل حديث الولادة وتم عمل فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال بالحضانات لثلاثة آلاف وثمانمائة طفل خديج وتقديم 34 ألفا و800 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.



وأضافت «خضر»، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) لعدد 92 ألف مواطن، وبلغ إجمالي المترددين على القوافل الطبية "89" ألفا و552 مواطنا.

وتابعت أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة 942 ألفا و235 سيدة، وبلغت زيارات الرائدات الريفيات المنزلية 497024 زيارة كما تم عمل المسح السكاني خلال حملة طرق الأبواب لعدد 831202 سيدة.

وكانت قد بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 274 ألفا و500 تطعيم مقسمة إلى 9709 جرعة أولى، 2600 ثانية، 74900 ثالثة، 187300 رابعة، وتم الانتهاء من 4682 عملية في قوائم الانتظار، استصدار 29 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا خضر، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 586216 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.