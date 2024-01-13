السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم المنوفية" يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

تابع  محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتواصل الفعال والمستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.
ووجه بتذليل أي عقبات، والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، ويتم ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم  اللواء  إبراهيم أبوليمون  محافظ المنوفية. 

وأشار محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى  أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وبين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتأكيد على إقرار الموانع لكل القائمين على الامتحانات داخل المحافظة. 

محافظة المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية متابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المنوفية غرفة العمليات المركزية مدرية التربية والتعليم في المنوفية امتحانات الفصل الدراسي الأول

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