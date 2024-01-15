المنوفية| إحالة 39 موظف بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حملة للمرور على وحدات إدارة شبين الكوم الصحية وقويسنا وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمة الطبية والانضباط الإداري للعاملين.

وقامت الدكتورة رشا خضر أثناء المرور بتحويل 32 موظف بإدارة شبين الكوم و 7 موظفين بإدارة بقويسنا إلى التحقيق.

وتابعت “خضر” انتظام العمل بالوحدات والترددات والعمل بالعيادات والتطعيمات وأعمال مكافحة العدوى والمعايير الخاصة بالجودة، والمستلزمات والأدوية بجميع الأقسام.

وأكدت على ضرورة الإرتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض وأن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضي وتوفير سبل الراحة لهم، كما أكدت على دعمها الكامل للجميع لتذليل كافة العقبات بالعمل مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.