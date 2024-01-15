محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رصف الطرق

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها المكثفة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى متابعة الموقف التنفيذى بقطاع الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الدعم اللازم والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة، لتذليل كل العقبات لضمان تحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الشأن، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه جار أعمال وضع طبقة الرصف بشارع داير الناحية، الذي يربط بين قريتي منيل عروس والكوادي، والذي يتم رصفه بطول 1500م تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما تمت متابعة أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع بورسعيد بداية من تمثال الحصان وحتى كوبري القنطرة البيضاء بطول 1600م، حيث تم الانتهاء من رصف 1200م من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م، وكذا أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بشارع محمد فريد بطول 600م، ضمن الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة للعام الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال وضع طبقة السن وضبط المناسيب وتجنيب الأعمدة بشارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر، والطريق الموازي لطريق ٧٣٢ بقرية شمياطس أمام وحدة طب الأسرة حتى مدخل القرية الرئيسي تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.

وفى مركز ومدينة الباجور، أشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه جار العمل على قدم وساق في أعمال الرصف بشارع بورسعيد، وذلك ضمن أعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، هذا وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أنه جار استكمال أعمال الرصف بطريق منوف 25 العراقية بداية كوبرى سلامة حتى مدرسة شهداء ٦ أكتوبر، وكذا أعمال قطع الفرمة بشارع الهندسة بعزبة المحطة.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد والمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات، لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.