الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مفاجأة في قضية طفلة المنوفية المخطوفة: الأم متورطة

الطفلة
الطفلة

كشف مصدر تفاصيل جديدة ومفاجأة من العيار الثقيل في واقعة اختطاف طفلة بالمنوفية من أمام شقتها بمدينة الباجور، مؤكدا تورط الأم في الواقعة والاتفاق مع سيدة أخرى لتنفيذ الحادث، لاتهام إحدى جيرانها لوجود خلافات مالية ومحاضر سابقة.

وأوضح المصدر، أن جهات التحقيق بدأت التحقيقات في الحادث بعد وصول رجال وحدة مباحث الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك، لخيوط الواقعة كاملة وإلقاء القبض على السيدة واعترافها بما تم في الاتفاق مع الخاطفة، وذلك عقب العثور على الطفلة أمس على الطريق الإقليمي بمفردها.

وأكد المصدر على أن كافة الجهات المعنية بمديرية أمن المنوفية تابعت ومنذ اللحظة الأولى في الحادث الإجراءات المتبعة للوصول للطفلة في أسرع وقت ممكن، وبجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية والتقنيات الحديثة، تمكن تحديد هوية المتسببين في الحادث وأن الأم وراء الواقعة.

العثور على طفلة المنوفية المخطوفة

وعثرت الأجهزة الأمنية بالمنوفية على الطفلة في أقل من 24ساعة من خطفها، وذلك عقب تكيلف اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بتكثيف عمليات البحث وكشف ملابسات تغيب طفلة الباجور، في أسرع وقت ممكن، فيما عمل ضباط وحدة مباحث الباجور بالتنسيق فرع البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث، على مراجعة كافة الكاميرات المحيطة بمنطقة سكن الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات حتى تم كشف لغز الخطف.

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفلة بمدينة الباجور عن تغيبها عن المنزل وعلى الفور اتخذ مركز الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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