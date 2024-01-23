الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل ممرضة فى سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية للمحاكمة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، إحالة ممرضة، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بتمكنهم من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها من داخل مسكن أحد المواطنين، بأسلوب "المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة الجمالية الجزئية سرقة مشغولات ذهبية منطقة الجمالية

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