الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإجازة 3 أيام.. هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟

اجازة
اجازة

"هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟" زاد البحث عن إجابة هذا السؤال على صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة كي يخطط المواطنين لأيام الإجازة المقبلة والتي يعقبها عطلتي الجمعة والسبت خاصة مع بدء معرض الكتاب من الخميس 25 يناير 2024.

يجيب موقع الدستور في التقرير التالي عن البحث عن المتزايد عن سؤال هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك بالنسبة للبنوك.

هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟

 

بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

 

25 يناير إجازة للقطاع الخاص 

 

وفي ذات السياق أعلن وزير العمل حسن شحاتة الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

 

25 يناير إجازة البنوك 

كما أعلن محافظ البنك المركزى تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وبذلك تصبح البنوك إجازة من الخميس 25 يناير وحتى السبت 27 يناير ويُستأنف العمل من الاحد 28 يناير 2024.

للبنوك والعاملين فى الدولة.. هل 25 يناير 2024 إجازة رسمية؟

3 أيام.. إجازة البنوك خلال شهر يناير 2024 بمناسبة الثورة وعيد الشرطة

العطلات الأسبوعية المتبقية في يناير 2024 

تبقى يومان للعطلات الاسبوعية في يناير وهما الجمعة 26 يناير والسبت  27 يناير 2024

إجازات شهر فبراير 2024 

الجمعة 2 فبراير 2024 

السبت 3 فبراير 2024 

الجمعة 9 فبراير 2024 

السبت 10 فبراير 2024 

الجمعة 16  فبراير 2024 

السبت 17 فبراير 2024 

الجمعة 23 فبراير 2024 

السبت  24 فبراير 2024 

 

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