3 أيام.. إجازة البنوك خلال شهر يناير 2024 بمناسبة الثورة وعيد الشرطة

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث جوجل عن إجازة البنوك خلال هذا الشهر “يناير 2024” حيث يرتبط كثير من الناس بتعاملات البنوك سواء في عمليات السحب او الايداع او شراء الشهادات الادخار وغيرها من الخدمات الأخرى.

إجازة البنوك خلال شهر يناير 2024

وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن إجازة البنوك خلال يناير 2024 وهل ستتاح الخدمات خلال الإجازة؟ وكيفية الحصول عليها ؟.

25 يناير اجازة بالبنوك والقطاع المصرفي

تعمل البنوك علي مدار خمس ايام اسبوعيا من الاحد الي الخميس عدا الاجازات الرسمية، والإجازة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازة البنوك خلال يناير 2024

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذي تم تحديد موعده يوم الخميس 25 يناير 2024، ويتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

إجازة البنوك

الخميس 25 يناير والجمعة 26 يناير والسبت 24 يناير 2024 والعودة الأحد 28 يناير 2024.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير 2024

وتبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يناير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

الخميس 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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