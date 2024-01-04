اقتصاديون يكشفون أسباب طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% و27%

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا بدءًا من غدٍ الجمعة (أونلاين).

"الدستور" استطلعت آراء خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد أجمعوا على أن القرار صائب وجاء في توقيت مناسب ويستهدف لامتصاص السيولة النقدية بعد استرداد شهادات 25% و22.5% التي تم طرحها في يناير الماضي، مؤكدين أن طرح شهادات جديدة يصب في مصلحة جميع المواطنين ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن طرح شهادات ادخار ذات عائد كبير، لأول مرة في السوق المصرفية بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا جاء في التوقيت المناسب وقرار صائب بعد استرداد المصريين لشهادات 25% بدأ من اليوم، وكان لا بد من طرح وعاء ادخاري جديد لجذب المتعاملين وامتصاص السيولة النقدية بالسوق.

أضاف عبدالعال، لـ"الدستور" أن طرح الشهادات سيسمح بتحقيق استقرار في الجهاز المصرفي والحفاظ علي السيولة ومكمل لقراء تثبيت سعر الفائدة ويؤدي لفتح قنوات بديلة لامتصاص السيولة وتنويع الاستثمار سواء في أذون الخزانة والسندات أو شهادات الاستثمار والادخار، وجزء من الأموال سيذهب الي البورصة أو شراء الذهب والعقارات.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب إن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويا، لمدة عام واحد والتي تبدأ من غدٍ الجمعة كان متوقعًا، خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان ذات العائد 25% والتي تنتهي في بداية يناير الجاري.

وأكد غراب أن انتهاء شهادة الـ25% التي طرحها البنكان في يناير 2023 وتلقي المودعين استحقاقها قد يدفعهم إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الأمن بدلا من إيداعها في البنوك وذلك لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك أسرعت البنوك في طرح شهادتي الـ 23.5% و27% لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلا من ضخها بالأسواق والتسبب في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار ومن ثم تؤثر على معدلات التضخم الذي بدأ في الانخفاض في الشهور الماضية.

تابع أن شهادتي الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر يناير العام الماضي فقد جمعوا منها نحو 460 مليار جنيه، موضحا أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ لتصبح السيولة المفرج عنها تبلغ نحو 575 مليار جنيه تقريبا، وهذه السيولة ليست بقليلة إذا طرحت بالأسواق أو استغلالها في الاستثمارات الأخرى، ولذلك قامت البنوك بطرح شهادة جديدة بعائد جيد لامتصاص هذه السيولة من الأسواق، والحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزي.

لفت غراب إلى أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك من قبل لكنها بعائد أقل من الـ 25% وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهي أجالها منها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الإفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد أخر المدة، مؤكدًا أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.