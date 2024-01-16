الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخميس.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الخميس، أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه على عطائين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا     
 

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في 23- 7- 2024، واستحقاق طرح الـثاني بقيمة  35 مليار جنيه في 21- 1- 2025.

يطرح 60 مليار جنيه أذون خزانة الاحد المقبل 
 

كما يطرح البنك المركزي المصري  الاحد المقبل 21 يناير 2024 ، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 23- 4- 2024، واستحقاق طرح الـ 20 مليار جنيه في 22- 10 -2024.
 

الإثنين.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 60 مليار جنيه

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

تراجع التضخم إلى 34.2% فى ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وأضاف البنك المركزي ، وفقًا لمؤشراته، فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023. 

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