للبنوك والعاملين فى الدولة.. هل 25 يناير 2024 إجازة رسمية؟

تصدر سؤال "هل 25 يناير 2024 إجازة رسمية؟" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم قطاع كبير من موظفي القطاع العام والوزارات والهيئات في معرفة هل اليوم إجازة رسمية مدفوعة وفق قانون العمل ويخصم من رصيد الإجازات السنوية أم لا، وكذلك كُثف البحث عن " هل 25 يناير 2024 إجازة في البنوك" محركات البحث في الساعات الأخيرة لرغبة المصريين في إنهاء المعاملات المالية والبنكية قبل عطلة البنوك.

هل 25 يناير 2024 إجازة رسمية؟

في بيان صادر الأحد 21 يناير 2024، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بمصر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

تعلن البنوك عن إجازتها بمناسبة عيد الشرطة، حيث قرر البنك المركزي المصري تعليق العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس، الموافق 25 يناير 2024، احتفالًا بالعيد المرتقب. ومن المقرر استئناف العمل في البنوك صباح يوم الأحد التالي، الموافق 28 يناير الجاري.

إجازة 25 يناير 2024 للعاملين في الدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا يعلن أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، احتفالًا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

تأتى إلإجازات الرسمية في عام 2024 على النحو التالى:

إجازات شهر إبريل 2024:

- الأربعاء 10 إبريل- الجمعة 12 إبريل: عيد الفطر المبارك

- الخميس 25 إبريل: عيد تحرير سيناء (25 إبريل 1982)

إجازات شهر مايو 2024:

-الأربعاء 1 مايو: عيد العمال

-الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم

-الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

إجازات شهر يونيو 2024:

-الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو: عيد الأضحى المبارك

-الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو2024:

-الاثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية

-الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر سبتمبر 2024:

-الاثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر2024:

-الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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