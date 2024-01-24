الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ72

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ببرقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم فيها بأسمى معاني التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، متمنيًا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصر.

وأشار محافظ الجيزة، خلال برقيته إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجّلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

وأرسل محافظ الجيزة، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧٢ مقدمًا التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما تقدم محافظ الجيزة، بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة تلك الذكرى، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء.

عيد الشرطة برقية تهنئة محافظ الجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار محافظة الجيزة

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