الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس "الإنجيلية" يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة عيد الشرطة

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثاني والسبعين، وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة ٢٥ يناير.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى ٢٥ يناير، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي نعتز بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المصرية الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن بلادنا والمصريين، ونحن نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية، ومجهودات جميع أجهزة الشرطة الدائمة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية".

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

 في سياق متصل، هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.

وقال بطريرك الكاثوليك في بيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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