القس باسم عدلى يُشارك بـ"الكلمة والحياة" فى معرض الكتاب

يشارك القس "باسم عدلي" بكتاب “الكلمة والحياة” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ"55"، والذي يقدم خلاله رؤية تفسيرية وتطبيقية لسفر عزرا بالكتاب المقدس، والصادر عن دار الثقافة الإنجيلية.



يقدم هذا الكتاب خمسة مواقف تمثل أحجار بناء سفر عزرا اليوم، وتساعد على فهم التاريخ وأحداثه ومساره، وكيف يعيش الفرد المسيحي رسالته وإرساليته، ويتقدس، ويبني ويعلم ويتعلم، وكيف يعبد الإنسان الله وكيف يجددحياته وعقله.



ويعد هذا الكتاب مهما لكل دارس للكتاب المقدس، ولكل من يريد أن يتعمق في كلمة الله ويستلهم منها دروسًا حياتيةً معاصرةً.

وتشارك حوالي 23 دار نشر مسيحية في الدورة الـ"55" من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لعام 2024م، ومن أهمهم دار الكتاب المقدس، ودار رسالتنا للنشر، والمركز الثقافي القبطي، ودار القديس توما الأكويني، ودار الكنيسة الكاثوليكية، ودار الثقافة الإنجيلية، والهيئة الروحية، وأسقفة الشباب، ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث، وإيبارشية المنيا.

