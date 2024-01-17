الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قصف إسرائيلي على الكنيسة الإنجيلية الوطنية في لبنان

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي فى لبنان

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ـ مساء اليوم  الكنيسة الإنجيلية الوطنية  في علما بلبنان.

ونتج عن هذا القصف للكنيسة أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القسّ ربيع طالب.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر، قصف عدد من الأماكن اللبنانية منذ بدء الحرب على غزة،حيث شهد الشهر الماضي قصف في أجزاء من لبنان.

 من جانبه قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مر 100 يوم وما زال نزيف غزة مستمرا ومتواصلا، فمنذ 100 يوم ونحن نعيش هذه المأساة المروعة التي أدت إلى تدمير مساحة كبيرة من القطاع، وأدت أيضا إلى تشريد ونزوح الغالبية الساحقة من سكان القطاع إلى أماكن أكثر أمنا.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه المأساة والمعاناة؟ فأهل غزة لا يستحقون أن يُعاملوا بهذه القسوة وكأنهم بشر من الدرجة العاشرة، فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم، وهم لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة والعنجهية، ومنذ 100 يوم لم تتوقف الصواريخ والقصف الممنهج الذي أدى لتدمير البنية التحتية والمنازل على ساكنيها.

وأضاف "حنا": 100 يوم ونحن نناشد في كل يوم ضرورة أن تتوقف هذه الحرب، وسنبقى ننادي بضرورة أن تتوقف الحرب، لعل نداءنا يصل إلى حيثما يجب أن يصل.

وواصل نقف إلى جانب أهلنا في غزة المنكوبة وفي الضفة المستهدفة وفي القدس التي يتم التآمر عليها، فنحن في وضع كثرت فيه المؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن مآلها الفشل الذريع، لأنه لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على شطب وجود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

الطيران الحربى الإسرائيلى الكنيسة الانجيلية الوطنية بلبنان للكنيسة راعي الكنيسة

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