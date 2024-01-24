الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يستقبل الجمهور غدًا.. نصائح عند شراء إصدارات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يبحث كثيرون من المواطنين خاصة الذين يقصدون معرض الكتاب غدًا الخميس، للمرة الأولى، للحصول على بعض النصائح ا التى يجب أتباعها عند شراء إصدارات من المعرض، وترصد “الدستور” عدة نصائح لمرتادى المعرض عند الشراء فى التقرير التالى.

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_ يجب أن تسأل نفسك قبل الشراء، ما هي الأسئلة العالقة في الذهن وتحتاج إلى أجوبة ؟ ما المجالات الذي أود زيادة معرفتي وثقافتي فيها ؟ ماهي الكتب الأساسية التي تنقص مكتبتي ؟.

 

_ بعد  الإجابة على الأسئلة السابقة وتحديد الأولويات والنواقص قدر الميزانية المرصودة بشكل مرن.

 

_ تصفح موقع المعرض ودور النشر المشاركة وابحث عن الكتب  أو المواضيع التي حددتها مسبقا.

_من المفيد قراءة آراء القراء والنقاد في مواقع الكتب المتخصصة حول الكتاب المطلوب.

_ عندما  تغيب بعض عناوين الكتب فابحث عن بدائل مشابهة أو قريبة من موضوعك.

_ عليك الاستعانة بأصدقاء ممن لهم دراية بعالم الكتب والنشر أو بالقائمين على المعرض سيختصر كثيرا من الوقت والجهد.

_هناك بعض الدور والمؤسسات الثقافية توزع بعض الكتب مجانا أو بأسعار مخفضة، فاستفد منها. بعض دور النشر تعتمد على التسويق (لاتنخدع بجملة “الأكثر مبيعا” أو بتصميم الغلاف ).

_ تصفح الكتاب بنفسك وتأكد من المحتوى ! اقرأ الغلاف الخلفي وفهرس الكتاب والمقدمة وقائمة المراجع.

_ تأكد من تاريخ الطبعة.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الدورة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

 

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