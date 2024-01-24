يستقبل الجمهور غدًا.. نصائح عند شراء إصدارات معرض الكتاب

يبحث كثيرون من المواطنين خاصة الذين يقصدون معرض الكتاب غدًا الخميس، للمرة الأولى، للحصول على بعض النصائح ا التى يجب أتباعها عند شراء إصدارات من المعرض، وترصد “الدستور” عدة نصائح لمرتادى المعرض عند الشراء فى التقرير التالى.

أقرا ايضًا

_ يجب أن تسأل نفسك قبل الشراء، ما هي الأسئلة العالقة في الذهن وتحتاج إلى أجوبة ؟ ما المجالات الذي أود زيادة معرفتي وثقافتي فيها ؟ ماهي الكتب الأساسية التي تنقص مكتبتي ؟.

_ بعد الإجابة على الأسئلة السابقة وتحديد الأولويات والنواقص قدر الميزانية المرصودة بشكل مرن.

_ تصفح موقع المعرض ودور النشر المشاركة وابحث عن الكتب أو المواضيع التي حددتها مسبقا.

_من المفيد قراءة آراء القراء والنقاد في مواقع الكتب المتخصصة حول الكتاب المطلوب.

_ عندما تغيب بعض عناوين الكتب فابحث عن بدائل مشابهة أو قريبة من موضوعك.

_ عليك الاستعانة بأصدقاء ممن لهم دراية بعالم الكتب والنشر أو بالقائمين على المعرض سيختصر كثيرا من الوقت والجهد.

_هناك بعض الدور والمؤسسات الثقافية توزع بعض الكتب مجانا أو بأسعار مخفضة، فاستفد منها. بعض دور النشر تعتمد على التسويق (لاتنخدع بجملة “الأكثر مبيعا” أو بتصميم الغلاف ).

_ تصفح الكتاب بنفسك وتأكد من المحتوى ! اقرأ الغلاف الخلفي وفهرس الكتاب والمقدمة وقائمة المراجع.

_ تأكد من تاريخ الطبعة.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الدورة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.