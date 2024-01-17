رئيس الإنجيلية بمصر يدين القصف الإسرائيلى للكنيسة الإنجيلية الوطنية فى بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي الذي طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين ودور العبادة، وقال: "ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسئولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر، وهو الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح"، مضيفًا: "تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطيني".

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في علما بلبنان.

ونتجت عن هذا القصف للكنيسة أضرار كبيرة في منزل راعي الكنيسة القسّ ربيع طالب.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر، قصف عدد من الأماكن اللبنانية منذ بدء الحرب على غزة، حيث شهد الشهر الماضي قصفًا في أجزاء من لبنان.

من جانبه قال المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مرت 100 يوم وما زال نزيف غزة مستمرًا ومتواصلًا، فمنذ 100 يوم ونحن نعيش هذه المأساة المروعة التي أدت إلى تدمير مساحة كبيرة من القطاع، وأدت أيضًا إلى تشريد ونزوح الغالبية الساحقة من سكان القطاع إلى أماكن أكثر أمنًا.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه المأساة والمعاناة؟ فأهل غزة لا يستحقون أن يُعاملوا بهذه القسوة وكأنهم بشر من الدرجة العاشرة، فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم، وهم لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة والعنجهية، ومنذ 100 يوم لم تتوقف الصواريخ والقصف الممنهج الذي أدى لتدمير البنية التحتية والمنازل على ساكنيها.

وأضاف "حنا": "100 يوم ونحن نناشد في كل يوم ضرورة أن تتوقف هذه الحرب، وسنبقى ننادي بضرورة أن تتوقف الحرب، لعل نداءنا يصل إلى حيثما يجب أن يصل".