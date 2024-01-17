الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية بمصر يدين القصف الإسرائيلى للكنيسة الإنجيلية الوطنية فى بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي الذي طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين ودور العبادة، وقال: "ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسئولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر، وهو الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح"، مضيفًا: "تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطيني".

استهدف  الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، الكنيسة الإنجيلية الوطنية  في علما بلبنان.

ونتجت عن هذا القصف للكنيسة أضرار كبيرة في منزل راعي الكنيسة القسّ ربيع طالب.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر، قصف عدد من الأماكن اللبنانية منذ بدء الحرب على غزة، حيث شهد الشهر الماضي قصفًا في أجزاء من لبنان.

من جانبه قال المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مرت 100 يوم وما زال نزيف غزة مستمرًا ومتواصلًا، فمنذ 100 يوم ونحن نعيش هذه المأساة المروعة التي أدت إلى تدمير مساحة كبيرة من القطاع، وأدت أيضًا إلى تشريد ونزوح الغالبية الساحقة من سكان القطاع إلى أماكن أكثر أمنًا.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه المأساة والمعاناة؟ فأهل غزة لا يستحقون أن يُعاملوا بهذه القسوة وكأنهم بشر من الدرجة العاشرة، فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم، وهم لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة والعنجهية، ومنذ 100 يوم لم تتوقف الصواريخ والقصف الممنهج الذي أدى لتدمير البنية التحتية والمنازل على ساكنيها.

وأضاف "حنا": "100 يوم ونحن نناشد في كل يوم ضرورة أن تتوقف هذه الحرب، وسنبقى ننادي بضرورة أن تتوقف الحرب، لعل نداءنا يصل إلى حيثما يجب أن يصل".

القس أندرية زكى دور العبادة العالم الطائفة الانجيلية الدور المصري وقف العنف الإسرائيلي

مواد متعلقة

قصف إسرائيلي على الكنيسة الإنجيلية الوطنية في لبنان

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس