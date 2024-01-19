الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سكرتير المجمع المقدس يترأس قداس عيد الغطاس بالمعادي

الكنيسة
الكنيسة

ترأس الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وسكرتير المجمع المقدس، مساء اليوم قداس عيد الغطاس، بكنيسة السيدة العذراء مريم المعادي.

 وشهد محيط الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة، لتأمين الكنيسة أمام المداخل الرئيسية، مع تواجد بوابات تفتيش عند الدخول.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس "تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن"، في 20 يناير الجاري.

وتقيم جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الجمعة، قداسات إلهية احتفالا بعيد الغطاس، تختتم جميعها في منتصف الليل.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، فيما يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها مساء اليوم قداس عيد الغطاس المجيد بمختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية.

صلاة اللقان

ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ الكهنة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".

يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه، ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.

3 لقانات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقان الغطاس: 

تسبحة عيد الغطاس: تُصَلَّى على اللقان في الجهة الغربية.

صلاة اللقان تكون قبل رفع بخور باكر (حيث أن يوحنا المعمدان هو "السابق" قبل المسيح).

يرشم الكاهن الشعب في جِباههم ثلاث رشوم.

لقان الرسل:
يُصَلَّى بعد رفع بخور باكر، وقبل تقديم الحمل.

يرشم الكاهن أقدام الشعب.

لقان خميس العهد:
بعد ختام صلاة الساعة التاسعة من البصخة.

يرشم الكاهن أقدام الشعب، وينشفها بشملة أخرى. ويعطيهم البركة بيده من ماء الطاسة ليمسحوا وجوههم وأيديهم.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عيد الغطاس الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس الكنيسة البابا

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