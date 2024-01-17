الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسات أديرة الراهبات

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، رئيسات عدد من أديرة الراهبات، وبرفقتهن عدد من الأمهات الراهبات، حيث قدمن التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهن: تاماڤ أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماڤ كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماڤ تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.

 

وكانت لقداسة البابا جلسة أبوية معهن، اطمئن خلالها منهن على أحوال أديرتهن.

 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

 

هنأ نيافته قداسة البابا بعيد الميلاد وعرض على قداسته عددًا من الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشيته.

 

كما عقد قداسة البابا تواضروس الثاني امس اجتماعًا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، ألمانيا، وذلك عبر تطبيق ZOOM على شبكة الإنترنت.


سبق لقاء قداسته مع رهبان الدير لقاءً عقده مع مجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا.


يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا الرعوية لشؤون الدير والإيبارشية، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير، وايبارشية جنوبي ألمانيا، الذي رقد في الرب في شهر أغسطس الماضي.


ناقش قداسته خلال اللقاء مع الآباء الرهبان تدبير العمل داخل الدير واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وأدار معهم حوارًا حول ما تم طرحه من آراء.


حضر اللقاء نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والنائب البابوي للدير ولإيبارشية جنوبي ألمانيا.


ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة المقبل قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك كعادته السنوية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

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