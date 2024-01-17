المركز الثقافي الفرنسيسكاني يطلق دبلومة الفنون القبطية.. 20 يناير

يطلق المركز الثقافي الفرنسيسكاني، التابع للكنيسة الكاثوليكية، دبلومة التراث القبطي للفنون والآثار، لعام 2024م.

وأعلن المركز عن شروط التقديم في دبلومة الفنون والآثار القبطية، وذلك في الفترة من 20 إلى 25 يناير الجاري.

ويقوم بالتدريس في الدبلومة الدراسية للفنون والآثار القبطية، عدد من المختصين في الدراسات القبطية والفنون والآثار القبطية واللغة والتاريخ.

ويحصل الطالب على شهادة من المركز الثقافي الفرنسيسكاني بعد التزامه واجتيازه الفصول الدراسيّة الأربعة للدبلوم، وعن مواد الدبلوم التي تدرس على مدار 4 فصول دراسيّة فهي لغة قبطيّة، ولغة يونانيّة، وتاريخ كنيسة، وعمارة قبطية، وفنون قبطية، وعن مواد الدبلوم التي تدرس لبعض الفصول الدراسية فهي منهجية البحث العلمي (ترم واحد): الفصل الدراسي الأول، وليتورجيا (العبادة والطقوس) (ترم واحد): الفصل الدراسي الثاني، وزيارات ميدانية لمواقع أثريّة مسيحيّة قبطية، والتراث العربيّ للأقپاط (عدد ٢ ترم): الفصلان الدراسيّان الثالث والرابع، مع رحلة سنويّة مجانيّة.