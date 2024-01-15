الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

"الكاثوليكية" تشارك في ورشة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

جريدة الدستور

شارك مركز "سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة" التابع لجمعية كاريتاس مصر الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية، في الورشة التدريبية التي نظمتها الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات، وتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، بشأن إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (تأهيل) مع مشاركين وزارة العمل. 


وقد قام مركز "سيتي" سابقا بتدريب الشباب ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة في مجال التأهيل والتوظيف على كيفية تسجيل البيانات في الشبكة، كما قدم المركز الاستشارات بخصوص التوسع في خدماتها.


وقد تم خلال هذه الورشة التعريف بالشبكة وتدريب عدد من مسئولي مكاتب التأهيل بوزارة التضامن ومفتشي مكاتب العمل على إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية للشبكة، كما عرض خلال الورشة "منير فخرى" رئيس قسم التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، بمركز سيتي آلية الربط بين مكاتب التأهيل ومكاتب العمل.


وفي كلمتها أكدت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات، على ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة المهارات والأدوات التكنولوجية لتسهيل دمجهم في المجتمع وإكسابهم الثقة في قدراتهم، وهو المستهدف من إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعمل على إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية وربطها بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير فرص حقيقية لهم للتدريب والتوظيف وتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية متطلبات سوق العمل المصري.


تمت فعاليات الورشة بحضور كل من: "مها هلالي" مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، "هبه أحمد" مدير عام الادارة العامة للتشغيل وزارة العمل،  "خليل محمد خليل" مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي،  المهندسة "ولاء سالم" مدير مشروع الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي عرضت لأهداف الشبكة واستراتيجيتها ومنهجية العمل وكيفية استخدامها والتسجيل عليها.


وشارك في الفعاليات التدريبية بالورشة مسئولي مكاتب التأهيل بوزارة التضامن ومفتشي مكاتب العمل، من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، للتدريب على إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية.


يذكر أن الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم خدماتها للشباب الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تعريفهم بكيفية تسجيل بياناتهم وإرفاق السيرة الذاتية الخاصة بهم على المنصة، والبحث عن خدمات التدريب والتوظيف المناسبة وكيفية التقدم للوظائف، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.


كما توفر الشبكة للجهات المختلفة من مقدمي الخدمات إمكانية إنشاء حسابات لكل منهم على المنصة الإلكترونية، بما يمكنهم من إدخال وعرض الوظائف المطلوبة واستعراض السير الذاتية للمتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساعدتهم على تهيئة الظروف المواتية في بيئة العمل لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

كاريتاس مصر الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية الورشة التدريبية الشبكة القومية مجال التأهيل والتوظيف

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