انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية كاريتاس مصر 2023

انعقدت صباح اليوم، الجمعية العمومية العادية، وغير العادية لجمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لعام ٢٠٢٣، بالمقر الإداري للجمعية، بشبرا.

وترأس الجمعية العمومية المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى جمعية كاريتاس.

شارك أيضًا المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

بدأت الجمعية العمومية بالصلاة، ثم عرض الدكتور جميل حليم، نشاط كاريتاس مصر، بالإضافة إلى ملخص عن الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣ -٢٠٢٧.

كذلك، عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات جمعية كاريتاس مصر، خلال عام ٢٠٢٣، كما تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الأمور الإدارية كما يلي:

١- عرض تقرير نشاط الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

٢- اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

٣- التصديق على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

٤- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠، وتحديد أتعابه.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية لكاريتاس مصر، سعي الجمعية، من خلال الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية، إلى تبني استراتيجيات، وسياسات طموحة، لتحقيق رسالتها في دعم الفقراء، والمهمشين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحضور في المجتمع المصري، والإقليمي، بما يتواكب مع خطط، وسياسات الحكومة المصرية، وتعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة.

تلا الاجتماع العادي للجمعية، بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

جدير بالذكر أن جمعية كاريتاس مصر، تعد إحدى المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث تأسست في شهر نوفمبر لعام ١٩٦٧، كما أنها تخدم جميع الفئات الأكثر احتياجًا، دون تمييز.